Орловца крупно оштрафовали за поход по магазинам

Вступил в силу приговор суда Северного района.

Суд рассмотрел уголовное дело о краже, возбужденное в отношении местного жителя. Он обокрал знакомого – похитил у того из квартиры банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней. Затем мужчина отправился по магазинам.

В течение месяца он посещал крупные торговые центры в Орле. Однако его интересовали не покупки. Мужчина ежедневно снимал с карты небольшие суммы денег. В целом он таким способом похитил более 45 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд наказал его штрафом в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»