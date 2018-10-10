Орловских школьников продиагностируют

В регионе стартовали диагностические работы.

Обучающиеся 3-х классов напишут диагностические работы по математике, русскому языку, литературному чтению. Об этом сообщили в Региональном центре оценки качества образования. Так называемый мониторинг образовательных достижений стартовал 10 октября с диагностической работы по математике.

12 октября третьеклассники напишут работу по русскому языку, 16 октября — по литературному чтению. Как пояснили в центре, мониторинг направлен на «выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными знаниями и учебными действиями, а также универсальными учебными действиями, сформированными за второй год обучения».

Сообщается, что на основе анализа результатов учителя проведут коррекцию знаний и индивидуализацию обучения, окажут адресную помощь каждому ученику. Родители же увидят динамику своего ребенка в освоении учебных предметов.

ИА «Орелград»