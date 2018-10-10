Под Орлом для альтруистов объявили конкурс идей

Райцентр Ливны решил обзавестись собственным логотипом.

Власти райцентра Ливны последовали примеру регионального правительства и объявили открытый творческий конкурс идей по созданию логотипа города. Как пояснили организаторы, «это должен быть символ, отображающий общественную значимость, туристскую привлекательность, традиции и культуру города».

— Конкурс проводится в три этапа: прием заявок, работа конкурсной комиссии и интернет-голосование, — пояснили в администрации Ливен. — Участниками могут быть художники, дизайнеры, архитекторы, скульпторы, союзы творческих деятелей, общественные объединения.

Заявку примут и у «иных граждан». В логотипе должны быть «оптимально воплощены идеи преемственности культурных и исторических традиций города, литературного наследия, достопримечательностей и современной культуры».

Отметим, что допускается использование официальных и исторических символов города Ливны, а также кратких текстов, соответствующих тематике. С победителем заключат договор об отчуждении исключительного права на проект логотипа на безвозмездной основе.

ИА «Орелград»