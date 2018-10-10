Стало известно, сколько денег орловцы платят КПРФ

Орловские коммунисты обсудили выборы и оргвопросы.

Как сообщили в пресс-службе Орловского обкома КПРФ, в Ливнах прошел партийный пленум. Участники обсудили празднование 100-летия ВКЛКСМ, итоги избирательной кампании по досрочным выборам губернатора и организационные вопросы.

Так, с докладом выступила первый Юлия Мальцева. Она отметила, что «встречая юбилей Ленинского комсомола, коммунисты районной партийной организации приложили немало усилий, чтобы встретить его с хорошими показателями».

В текущем году восстановлена районная комсомольская организация, насчитывающая 14 молодых людей. Сбор членских партийных взносов на одного члена КПРФ составил 90,36 рубля. Райком комсомола планирует 20 октября провести автопробег, посвященный 100-летию комсомола.

ИА «Орелград»