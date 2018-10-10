Светофор на «тамбовке» продолжает собирать пробки

Место, которое которое гаишники «облагодетельствовали» светофором, сразу стало аварийным и проблемным.

Напомним, что на прошедших выходных на съезде с трассы М-2 на трассу «Орел-Тамбов» был установлен и включен светофор. Опытные водители сразу выразили точку зрения, что светофор здесь установлен неправильно, не по делу и без учета ширины проезжей части. Первые испытание выходными объект не выдержал и собрал пробку в сторону Орла длиной в три километра.

Дело было в неправильной настройке временного интервала светофора. Кроме прочего, светофор с блоком, разрешающим поворот направо, был установлен на однополосной дороге. Таким образом, все, кто едет прямо и направо, становятся в один ряд, и движение полностью останавливается.



В эти минуты на светофорном объекте опять грандиозная пробка. Стоят трасса М-2, трасса «Орел-Тамбов» на въезд и на выезд из города. Небольшое ДТП на светофоре просто полностью остановило движение.

Чем руководствовались дорожные службы и ГИБДД, когда ставили объект, неясно. Ширина проезжей части не соответствует разрешающим знакам светофора, этот участок дороги имеет неравномерный поток транспорта и из-за светофора становится бутылочным горлышком. В зависимости от нагрузки светофор не может самостоятельно перенастраиваться — и в итоге он стал обузой.

ИА «Орелград»