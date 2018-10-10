В Орле «Ларгус» врезался в грузовик. Пострадали двое

10.10.2018 | 10:23 Новости, Происшествия

КамАЗ был припаркован рядом с проезжей частью.

Две девушки пострадали в ДТП рядом с перекрестком улиц Бурова и Раздольной, сообщили в УГИБДД по Орловской области. Инцидент произошел накануне в 23:35.

Инспекторы установили, что автомобиль «Лада Ларгус» ехал по улице Бурова в сторону Раздольной. В районе дома №35 по Раздольной водитель врезался в КамАЗ, припаркованный у правого края проезжей части.

В результате ДТП пострадали пассажирки «Ларгуса» — 29-летняя и 18-летняя девушки. Последней понадобилась госпитализация, она получила травму головы. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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