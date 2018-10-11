Орловец едва не сел в тюрьму из-за мелкого козла

11.10.2018 | 15:47 Новости, Общество

В Ливнах вынесен обвинительный приговор по делу об угрозах.

Уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции рассмотрел Ливенский районный суд. Началось все с банальной семейной ссоры пасынка и отчима. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре в полицию поступил звонок от отчима, который сообщил о пропаже козленка. На место выехал участковый с напарником. Он осмотрел место, где козленка видели в последний раз. Тут к нему подошел пасынок и признался, что убил животное.

Также он заявил, что опасается расправы со стороны отчима и попросил о защите. Его усадили в служебный автомобиль. На сцену вновь вышел отчим. Он схватил триммер для покоса травы, включил его и, угрожая полицейским, потребовал выпустить из машины пасынка.

Сотрудники полиции восприняли угрозы как реальные. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно.

ИА «Орелград»

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