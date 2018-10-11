Орловское МУП испортило 7,7 тыс. квадратов земли

11.10.2018 | 9:14 Новости, Общество

Предприятие из Покровского района стало фигурантом расследования.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, административное расследование было проведено в отношении муниципального унитарного предприятия «Пассажирские автоперевозки» — по факту уничтожения плодородного слоя почвы в результате размещения твердых коммунальных отходов.

Захламленный участок был обнаружен на территории Ретинского сельского поселения Покровского района. Образцы почвы были направлены в лабораторию на исследование. Оно показало значительное накопление тяжелых металлов, бенз(а)пирена и нефтепродуктов. Их содержание в земле превышало предельно допустимые концентрации.

— Общая площадь нарушенного участка составила 7747,35 квадратных метра, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — Решением Советского районного суда города Орла МУП «Пассажирские автоперевозки» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 40000 рублей.

Также ведомство подало иск к предприятию, который был удовлетворен в полном объеме. Нарушителя обязали провести рекультивацию, то есть восстановить качество почвы на всей площади.

ИА «Орелград»

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