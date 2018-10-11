Под Орлом не разъехались два ВАЗа

11.10.2018 | 13:00 Новости, Происшествия

Один из водителей не просчитал габариты своей машины

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Орловской области накануне, 10 октября, в 12:15, сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области.

40-летний водитель «шестерки» без прав ехал по грунтовой дороге в районе села Баранчик Должанского района. При разъезде со встречной «семеркой» водитель ВАЗ-2106 не учел боковой интервал и влетел в легковушку.

В результате аварии водителя «шестерки» и его 43-летнюю пассажирку с незначительными травмами доставили в Должанскую ЦРБ, а позже врачи назначили им амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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