Скончался актер «Свободного пространства» Юрий Мартюшин

11.10.2018 | 10:39 Важное, Культура, Новости

Ему было 33 года

В Орле на 34-м году жизни умер актер театра «Свободное пространство» Юрий Мартюшин, сообщили в пресс-службе учреждения.

«С нами больше нет Юры Мартюшина. Чудесного, светлого, талантливого, доброго, солнечного, открытого, прекрасного Человека, Актера, Друга… Нет его улыбки, его сердца, его бесконечного обаяния, тепла и света. Светлая память», — говорится в сообщении театра.

Прощание с Мартюшиным состоится сегодня с 14 до 15 часов в здании театра. «Свободное пространство» отменило спектакль «Художник и любовь», который должен был пройти сегодня, а пятничный показ «Капитанской дочки» перенесло на неопределенный срок.

Юрий Мартюшин – выпускник орловского института культуры по специальности «Режиссура театрализованных представлений. Несколько лет играл на сцене Брянского областного театра драмы, после чего вернулся в Орел. В 2012 году присоединился к коллективу «Свободного пространства».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования