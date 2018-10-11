В Орле подорожало элитное жилье

Статистики обнародовали данные по итогам третьего квартала.

Орелстат обнародовал предварительные данные о стоимости жилья на территории Орловской области. Согласно представленному отчету, на конец третьего квартала текущего года один квадратный метр жилья на первичном рынке в среднем стоил 36409 рубля, на вторичном – 35896 (типовые квартиры – 31834, квартиры улучшенного качества – 41175).

Надо отметить, что по сравнению с началом 2018 года ситуация на рынке жилья почти не изменилась – за исключением элитного жилья. По данным Орелстата, тогда квартиры в новостройках в среднем продавались по 35461 рубль за один квадратный метр. На вторичном рынке цена составляла 31418 рублей за «квадрат» в типовой квартире и 34901 – в квартире улучшенного качества.

ИА «Орелград»