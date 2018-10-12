Директор завода поплатился, приняв на работу экс-полицейского

По требованию прокуратуры оштрафован глава Урицкого молокозавода.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, директор предприятия признан виновным в совершении административного правонарушения. Федеральное законодательство о противодействии коррупции регламентирует правила приема на работу бывших государственных и муниципальных служащих.

В частности, новый работодатель обязан в течение 10 дней уведомить прежнего работодателя о заключении контракта с таким работником. Данная норма и была нарушена. Прокурорская проверка показала, что на Урицкий молокозавод наняли бывшего участкового уполномоченного полиции. Его приняли на должность менеджера по реализации и снабжению.

Однако предприятие не уведомило об этом местный отдел полиции – прежнего работодателя. На директора молокозавода завели административное дело. По решению суда он оштрафован на 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»