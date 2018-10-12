Орловские аграрии получат в 10 раз меньше белгородских

12.10.2018 | 9:11 Новости

Распределены федеральные субсидии на поддержку АПК.

Правительство РФ выделило 26,5 миллиарда рублей на поддержку АПК, которые в виде субсидий получат 77 регионов. В их число попали и шесть областей, представляющих Черноземье. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Орловская область получит 280 миллионов федеральных рублей. Это самый скромный показатель среди всех регионов. Для сравнения: Белгородской области выделено 2 млрд рублей¸ Курской — 1,28 млрд, Липецкой — 1,17 млрд, Тамбовской — 910 млн, Воронежской — 795 миллионов рублей.

Отметим, что средства предназначены на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в 2018 году.

ИА Орелград

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