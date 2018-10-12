Смертельное ДТП: суд отказался арестовывать водителя троллейбуса

Судья не увидел необходимости в аресте женщины

Суд в пятницу отказался арестовывать водителя троллейбуса, который насмерть сбил трех человек 9 октября на остановке «Дворец спорта».

Следствие настаивало на аресте женщины, но суд не нашел оснований для заключения ее под стражу. Ей запрещено управлять транспортными средствами, пока идет следствие.

«Орловские новости» отмечают, что на протяжении всего заседания женщина плакала.

Днем 9 октября на остановке «Дворец спорта» троллейбус сбил пять человек, трое из которых скончались. Инцидент попал на видео.

пять человек, трое из которых скончались. Инцидент на видео. Электротранспорт наехал на пассажиров маршрутки, которые заходили и выходили из нее. Водитель автобуса остановился во втором ряду, не приближаясь к тротуару, и открыл двери.

Водитель троллейбуса рассказала, что в момент, когда он поехал, «что-то щелкнуло». Власти объявили тотальную проверку городского транспорта.

Маршрутчик заявил, что не мог подъехать к остановке из-за троллейбуса, поэтому высадил пассажиров со второго ряда.

СК ищет очевидцев трагедии с троллейбусом.



ИА «Орлеград»