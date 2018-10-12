В микрорайоне «Болховский» появится новый детский сад

12.10.2018 | 10:07 Новости, Общество

Торжественная церемония начала строительства состоится 18 октября

В микрорайоне «Болховский» 18 октября состоится торжественное мероприятие в честь начала строительства детского сада на 230 мест, сообщили в ПАО «Орелстрой».

Подрядчиком по строительству детского сада станет «Орловское строительное управление – 2», дочернее предприятие ПАО «Орелстрой». На мероприятии заложат капсулу времени с посланием потомкам. На торжественную церемонию приглашают всех жителей «Болховского».

Детский сад планируется построить до начала 2020 года. Он станет первым образовательным учреждением в микрорайоне «Болховский». Уже сейчас в нем есть острая потребность – район развивается, его план подразумевает более 6000 квартир.

ИА «Орелград»

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