В микрорайоне «Болховский» появится новый детский сад

Торжественная церемония начала строительства состоится 18 октября

В микрорайоне «Болховский» 18 октября состоится торжественное мероприятие в честь начала строительства детского сада на 230 мест, сообщили в ПАО «Орелстрой».

Подрядчиком по строительству детского сада станет «Орловское строительное управление – 2», дочернее предприятие ПАО «Орелстрой». На мероприятии заложат капсулу времени с посланием потомкам. На торжественную церемонию приглашают всех жителей «Болховского».

Детский сад планируется построить до начала 2020 года. Он станет первым образовательным учреждением в микрорайоне «Болховский». Уже сейчас в нем есть острая потребность – район развивается, его план подразумевает более 6000 квартир.

ИА «Орелград»