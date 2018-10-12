В Орле замглавы УФСИН восстановили в должности

Суд удовлетворил иск о признании увольнения незаконным.

Как сообщает пресс-служба суда Советского района Орла, рассмотрен иск к Федеральной службе исполнения наказания России о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на службе в уголовно-исполнительной системе, взыскании денежного довольствия за период вынужденного перерыва в службе и компенсации морального вреда.

Его подал замглавы этого ведомства Георгий Чернов. Он указал, что с 1998 года проходил службу в УФСИН России по Орловской области. В 2010 году был назначен на должность заместителя начальника. В июле 2018 года его уволили из уголовно исполнительной системы по достижении предельного возраста.

Суд частично удовлетворил исковые требования и восстановил истца на службе в прежней должности. По общему правилу сотрудник, достигший предельного возраста пребывания на службе, подлежит увольнению. Вместе с тем в интересах службы по решению начальника срок службы может быть продлен на пять лет.

Этим и руководствовался суд, принимая решение. Впрочем, он еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»