На видео попало столкновение маршрутки и пешехода

13.10.2018 | 10:06 Новости, Происшествия

Если присмотреться, кажется что пешеход решил стукнуться о маршрутку

На кадрах опубликованных в социальных сетях видно, что маршрутное такси «Газель» двигается по улице Гагарина в сторону центрального рынка. На перекрестке с улицей Красина, где находится пешеходный переход водитель пропускает двух пешеходов и уверено продолжает движение, когда с правой стороны быстрым темпом начинает движение женщина в спортивном костюме. Заметив ее в последний момент водитель выезжает влево на полосу встречного движения подвергая риску пассажиров маршрутки. Однако маневр не смущает пешехода она уверено бьется о бок машины и падает.

После просмотра видео создается впечатление, что женщина не видела транспортное средство или была уверена,что водитель может ее пропустить.



ИА Орелград

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