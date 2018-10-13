На видео попало столкновение маршрутки и пешехода

Если присмотреться, кажется что пешеход решил стукнуться о маршрутку



На кадрах опубликованных в социальных сетях видно, что маршрутное такси «Газель» двигается по улице Гагарина в сторону центрального рынка. На перекрестке с улицей Красина, где находится пешеходный переход водитель пропускает двух пешеходов и уверено продолжает движение, когда с правой стороны быстрым темпом начинает движение женщина в спортивном костюме. Заметив ее в последний момент водитель выезжает влево на полосу встречного движения подвергая риску пассажиров маршрутки. Однако маневр не смущает пешехода она уверено бьется о бок машины и падает.

После просмотра видео создается впечатление, что женщина не видела транспортное средство или была уверена,что водитель может ее пропустить.





ИА Орелград