Названы самые востребованные патенты у бизнеса

Налоговая служба зафиксировала рост предпринимательского спроса.

Как сообщили в управлении ФНС России по Орловской области, в этом году возрос спрос на патенты. Напомним, что эти документы продаются по утвержденным облсоветом народных депутатов ставкам, а их цена, по сути, является суммой налога, который бизнесмен платит в бюджет.



Например, в Мценске по сравнению с прошлым годом количество выданных патентов выросло примерно на 12 процентов. В налоговой службе составили список наиболее популярных видов деятельности, в отношении которых предприниматели применяют патентную систему.

В первую тройку входит розничная торговля через стационарные объекты с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров, сдача в аренду жилых и нежилых помещений, а также услуги общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров.

Налоговики напоминают о том, что патентная система обладает рядом преимуществ. Так, переход на нее осуществляется добровольно и на необходимый предпринимателю срок — в пределах календарного года.

Обладатель патента освобождается от уплаты НДС и НДФЛ, кроме того, ему не надо приезжать в налоговые органы для сдачи деклараций.

ИА Орелград