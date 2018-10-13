Орловские чиновники собрались управлять нацпроектами

13.10.2018 | 9:04 Новости

В обладминистрации создана новая структура


Правительство Орловской области утвердило организационную структуру управления национальными проектами (программами), а также перечень должностных лиц, ответственных за достижение целей и целевых показателей федеральных проектов.
Каждый замгубернатора и руководитель департамента будет лично отвечать за реализацию нацпроектов на территории области. Например, персональная ответственность за демографию, здравоохранение и образование возложена на первого зампреда правительства.
В новую структуру также включен региональный штаб («проектный офис») по улучшению условий предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области.

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