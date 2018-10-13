Поход в гости обернулся для орловца грабежом

Дело о необычном ограблении рассмотрели в Ливнах.

Ливенский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по статье «Грабеж». Мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В тот день он пришел в гости к своему знакомому.



Приятели сели за стол и долгое время распивали спиртное. Вскоре гость собрался домой. С собой он прихватил… жидкокристаллический телевизор. Хозяин бежал за ним, умоляя оставить ему технику. Однако гость все-таки ушел с чужим телевизором.

При таких обстоятельствах его действия были квалифицированы как открытое хищение имущества. В суде грабитель вину признал в полном объеме. Его наказали 180 часами обязательных работ. Что касается телевизора, то его изъяла полиция. Техника будет возвращена владельцу.

ИА Орелград