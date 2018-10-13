Профсоюзы озвучили свою версию о долгах по зарплате

13.10.2018 | 13:20 Новости

Информация прозвучала на заседании трехсторонней комиссии.
Как сообщили в областной Федерации профсоюзов, выездное заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений прошло на базе «Орелводоканала». В повестку дня был включен вопрос «О состоянии расчетов по заработной плате».
С докладом выступил Александр Степанов — начальник отдела по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений. Он сообщил, что «администрации города проводит еженедельный мониторинг задолженности по зарплате в организациях города».


Так, по состоянию на 1 сентября 2018 года просроченная задолженность составила 2,2 млн рублей. Из них 1,5 миллиона — перед 71 работником ДООО «Орловский комбинат строительных конструкций», а 700 тысяч — перед 26 работниками ЗАО «Электротекс».
«Предприятия идут на контакт очень сложно, в принципе они гасят долги после реализации своих активов, имущества, продукции, — отметил Александр Степанов. — Третье предприятие — «Дормаш» — не включали в список, потому что оно было переведено в разряд среднего и малого бизнеса. Периодически появляются предприятия, организации с долгами, но они быстро задолженность погашают».
В свою очередь заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов попросил прояснить ситуацию по «Гражданпроекту». По его словам, там «на протяжении года возникала задолженность по выплате заработной платы, которая не отражалась в данных статистики».
Кстати, чиновники не смогли дать ответ на заседании, но пообещали «подготовить информацию по данному вопросу».

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Орелград. 2018 год

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