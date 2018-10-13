В орловском гипермаркете нашли просроченное мясо

Популярный торговый комплекс оштрафован за нарушения.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, плановая проверка была проведена в отношении торговых комплексов одного бренда, работающих в Орле и Курске. Нарушения были выявлены при обследовании так называемого собственного производства.

Так, в Орле было выявлено совместное хранение мясной продукции с истекшим сроком годности и нормального мяса, предназначенного для переработки. Также была найдена продукция животного происхождения без указания даты выработки, сроков и условий хранения.

— Это исключает возможность определения сроков годности данной продукции, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. – Кроме того, выявлено хранение в одной емкости мясного сырья с переработанным мясным фаршем.



По результатам проверки в отношении юридического лица и ответственных должностных лиц было возбуждено административное делопроизводство. Недоброкачественная продукция общим весом 66,42 кг изъята из оборота и утилизирована.

Решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области торговый комплекс оштрафовали на 100 тысяч рублей. Постановление об этом вступило в законную силу.

ИА Орелград