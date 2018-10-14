Орловчанку отдали под суд из-за кухонной утвари

Жительница Верховья выслушала приговор.

Как сообщили в суде Верховского района, уголовное дело о краже было возбуждено в отношении местной жительницы. Она едва не угодила за решетку. Жертвой преступницы стала ее знакомая.



Как следует из материалов дела, подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникла в чужой дом. Дверь она открыла при помощи гаечного ключа. Затем «обчистила» кухню приятельницы и унесла с собой утвари почти на 2 тысячи рублей.

«Подсудимая признала свою вину в совершении кражи, раскаялась в содеянном, — отметили в суде. — Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке».

Суд признал виновной женщину и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

ИА Орелград