Стало известно, как в Орле отметят 350-летие Черниговского полка

Желающим предложили помолиться или принять участие в автопробеге.

Программу празднования 350-летия 17-го гусарского Черниговского полка обнародовала Орловская митрополия РПЦ. Так, 13-14 октября в областном краеведческом музее пройдет конференция «Три века русской кавалерии». Там же откроется тематическая выставка.

После службы орловским отделением Общества русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» будет проведен автопробег по памятным местам, связанным с Черниговским полком в черте Орла и Орловского района. Присоединиться к акции могут все желающие.

Напомним, что 17-й гусарский Черниговский полк (ранее – 51-й драгунский) квартировал в Орле. Некоторое время им командовал Великий князь Михаил Александрович, младший брат императора.

ИА Орелград