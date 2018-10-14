Стало известно, как в Орле отметят 350-летие Черниговского полка

14.10.2018 | 9:20 Новости

Желающим предложили помолиться или принять участие в автопробеге.
Программу празднования 350-летия 17-го гусарского Черниговского полка обнародовала Орловская митрополия РПЦ. Так, 13-14 октября в областном краеведческом музее пройдет конференция «Три века русской кавалерии». Там же откроется тематическая выставка.

 

14 октября (кстати, это праздник Покрова Пресвятой Богородицы) в полковой праздник 17 гусарского Черниговского Великого Князя Михаила Александровича полка в Ахтырском кафедральном соборе Орла состоится панихида по шефам, командирам, священникам и воинам-черниговцам, «за веру, Царя и Отечество живот свой положившим».

После службы орловским отделением Общества русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» будет проведен автопробег по памятным местам, связанным с Черниговским полком в черте Орла и Орловского района. Присоединиться к акции могут все желающие.
Напомним, что 17-й гусарский Черниговский полк (ранее – 51-й драгунский) квартировал в Орле. Некоторое время им командовал Великий князь Михаил Александрович, младший брат императора.

ИА Орелград

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