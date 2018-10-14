В Орловской области появились экспресс-бабушки

Под Орлом рассказали о старте проекта для пожилых волонтеров.

Вопросы реализации нового регионального проекта обсудили в администрации райцентра Ливны. Этот город наряду с Орлом и Мценском стал базой для размещения пилотной площадки. Как отметила директор ливенского Центра соцобслуживания населения Ирина Кулаковская, проект «Экспресс-бабушки» стартовал 1 августа текущего года.



— Его цель — оказание помощи семьям с детьми, — пояснила она. — Молодые родители получили возможность оставлять детей под присмотром бабушек-волонтеров на короткий период времени для решения своих неотложных дел.

С другой стороны, по ее словам, это и удовлетворение потребности пожилых людей в общении, в передаче их жизненного опыта молодому поколению и использовании их профессиональных умений и навыков.

— На первом этапе был произведен отбор бабушек-волонтеров, — добавила Ирина Кулаковская. — Также началось формирование базы семей, нуждающихся в услугах по присмотру за детьми в возрасте от 3 до 10 лет.

На втором этапе проводилось тестирование бабушек. Тест для них разработали психологи. В Ливнах было пять кандидатов, и все они успешно справились с испытанием. Отмечено, что участниками проекта стали бывшие учителя, инженеры, работники культуры и общественные деятели.

— В ходе третьего этапа бабушки познакомились с семьями, — продолжает Ирина Кулаковская. — В зависимости от возраста и индивидуальных потребностей конкретного ребенка определяется перечень занятий. Затем осуществляется непосредственно присмотр за детьми.

Предполагается еженедельно не менее двух встреч (всего не менее 4 часов) занятий волонтеров с детьми. Для участия в проекте родителя достаточно обратиться в Центр соцобслуживания. С ними заключат договор о предоставлении услуги на бесплатной основе.

ИА Орелград