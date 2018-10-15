Клычков назначил руководителя контрольного департамента

Новый орган возглавил Юрий Мишустин.

Руководителем вновь созданного в правительстве Орловской области департамента надзорной и контрольной деятельности стал Юрий Мишустин, сообщили в пресс-службе губернатора. Указ о его назначении подписал глава региона Андрей Клычков.

Мишустин приступил к исполнению своих обязанностей с 10 октября. В последние четыре года он возглавлял орловское отделение Центрального банка России.

Юрий Мишустин — уроженец поселка Верховье Орловской области. Окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ СССР при Совете Министров им. Ф.Э. Дзержинского.

Департамент надзорной деятельности был создан Андреем Клычковым после вступления в должность губернатора Орловской области. В него вошли управления по экологической безопасности, Госстройнадзора, Жилинспекции, Гостехнадзора и управление по госохране памятников.

ИА «Орелград»