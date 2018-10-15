Названы самые грязные продукты в Орловской области

Пищевую продукцию проверили на загрязнители.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, в текущем году проверено уже 629 организация и ИП, производящих и продающих продукты питания.

Нарушения требований технических регламентов Таможенного союза и санитарного законодательства были выявлены у 453 из них, что составляет 72,5 процента от общего количества.

Более 6,9 тысячи проб были исследованы на содержание загрязнителей химической природы, по микробиологическим показателям, содержанию антибиотиков и генно-модифицированных организмов.

— Доля проб, не соответствующих требованиям по химическим загрязнителям, составила 0,3 процента, — сообщили в Роспотребнадзоре. — Среди нестандартных проб превалирует растительное масло (по содержанию бензапирена) и плодоовощная продукция (по содержанию нитратов).

По показателям идентификации нормам не соответствовало 3,9 процента проб пищевых продуктов (в 2017 году — 1,9 процента, а именно: масло сливочное, сметана, творог и сыр по жирно-кислотному составу и содержанию растительных жиров.

По результатам проверок нарушители были оштрафованы на общую сумму 4,8 млн рублей, из оборота было изъято 2,5 тонны пищевой продукции.

ИА «Орелград»