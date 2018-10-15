Облсуд разъяснил, что такое залог автомобиля

Непростое гражданское дело рассмотрели в Орле.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, дело рассмотрела коллегия по гражданским делам. Ранее решение по нему вынес районный суд. Но апелляционная инстанция его изменила.

Все началось около трех лет назад, когда жительница Орла решила купить автомобиль. Она обратилась в банк с заявлением о предоставлении ей автокредита. В качестве способа обеспечения исполнения кредитных обязательств указала передачу купленной машины в залог.

Представители банка заявили, что автоледи не платила по кредиту. В иске они потребовали подтвердить задолженность и наложить взыскание на заложенное имущество. Районный суд взыскал с ответчицы сумму долга, однако машину оставил ей. Сослался на отсутствие договора залога, заключенного между сторонами в письменной форме.

Коллегия по гражданским делам Орловского облсуда установила, что такого отдельного документа в кредитном досье заемщика действительно нет. «Однако включение условия о залоге приобретаемого за счет средств кредита автомобиля в условия предлагаемого к заключению кредитного договора не противоречит и не нарушает положения действующего законодательства», — отметили в суде.

Словом, достаточно договора кредитования, в котором был указан способ исполнения обязательств. Поскольку автоледи систематически нарушала сроки внесения платежей, обеспеченное залогом обязательство не исполнялось более трех лет. В результате суд обратил взыскание на автомобиль.

ИА «Орелград»