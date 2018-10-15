Орловцу ограничили свободу из-за найденного «клада»

15.10.2018 | 9:32 Новости, Общество

Находка при строительстве довела мужчину до суда.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Новодеревеньковского районного суда в отношении местного жителя. Его признали виновным в незаконном обороте боеприпасов. Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области.

По данным ведомства, подсудимый при выполнении строительных работ нашел картонную коробку, в которой находились 50 патронами. В полицию об этом он не сообщил. Боеприпасы не сдал, а «хранил по месту проведения работ».

«Затем перевез и безвозмездно передал другому лицу, тем самым незаконно сбыл боеприпасы», — добавили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы.

ИА «Орелград»

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