Орловцу ограничили свободу из-за найденного «клада»

Находка при строительстве довела мужчину до суда.
Вступил в законную силу обвинительный приговор Новодеревеньковского районного суда в отношении местного жителя. Его признали виновным в незаконном обороте боеприпасов. Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области.
По данным ведомства, подсудимый при выполнении строительных работ нашел картонную коробку, в которой находились 50 патронами. В полицию об этом он не сообщил. Боеприпасы не сдал, а «хранил по месту проведения работ».
«Затем перевез и безвозмездно передал другому лицу, тем самым незаконно сбыл боеприпасы», — добавили в прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы.
ИА «Орелград»