Орловским подросткам расскажут о преступлениях

Профилактические беседы проведут до конца текущего года.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Орловской области, состоялось очередное заседание Общественного экспертного совета. На нем был рассмотрен вопрос «о формах и методах взаимодействия органов и учреждений системы профилактики с институтами гражданского общества в вопросах предупреждения преступлений несовершеннолетних и в отношении их».

— В заседании приняли участие представители заинтересованных служб и ведомств, ответственных за организацию работы по профилактике детской преступности и летнего отдыха детей и подростков, — пояснили специалисты.

По итогам заседания аппарату уполномоченного было рекомендовано до конца текущего года во взаимодействии с УМВД РФ и молодежными оперативными отрядами «принять участие в совместных мероприятиях по профилактике правонарушений несовершеннолетних в общественных местах».

В частности, предполагается проведение разъяснительных бесед с подростками об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений. Кроме того, вопросы профилактики безнадзорности будут обсуждаться на заседаниях Общественного ежеквартально.

ИА «Орелград»