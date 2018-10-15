В Орловской области в строительство вложили 14 млрд рублей

Статистики обнародовали оперативный отчет о строительных работах.

В Орловской области объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в сентябре 2018 года составил 2,48 миллиарда рублей. Об этом сообщает Орелстат.

Данный показатель на 6,1 процента в сопоставимых ценах превышает уровень соответствующего месяца предыдущего года. Это говорит об оживлении отрасли. Дело в том, что по сравнению с аналогичным периодом прошло года объем вложений в строительство пока на 13 процентов меньше.

Так, за 9 месяцев текущего года в эти виды работ в регионе вложено более 14,1 миллиарда рублей, а годом ранее показатель составлял 15,6 миллиарда.

Добавим, что 34,5 процента всего объема работ были выполнены собственными силами крупных и средних организаций по договорам строительного подряда и хозяйственным способом. Остальное приходится на представителей малого бизнеса и так называемые некорпорированные предприятия.

ИА «Орелград»