«Время паровозиков»: на Текмаше столкнулись 7 машин

За прошлую неделю случилось три массовых однотипных ДТП



Первая авария произошла в начале недели на улице Московской напротив гипермаркета «Европа». Там в ДТП участвовали 4 автомобиля. В пятницу неподалеку от ТРЦ РИО собрался другой паровозик тоже из четырех автомобилей. Однако субботний паровозик на тТекмаше поражает воображение: 7 автомобилей с одного захода. Примечательно, что локомотивом на Текмаше стал белый внедорожник «Ниссан». Причина его резкой остановки не ясна, но в него приехала «Калина», затем «Камри», затем «Джелли» и еще четыре автомобиля.

ИА Орелград