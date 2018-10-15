«Время паровозиков»: на Текмаше столкнулись 7 машин

15.10.2018 | 8:14 Новости

За прошлую неделю случилось три массовых однотипных ДТП

Первая авария произошла в начале недели на улице Московской напротив гипермаркета «Европа». Там в ДТП участвовали 4 автомобиля. В пятницу неподалеку от ТРЦ РИО собрался другой паровозик тоже из четырех автомобилей. Однако субботний паровозик на тТекмаше поражает воображение: 7 автомобилей с одного захода. Примечательно, что локомотивом на Текмаше стал белый внедорожник «Ниссан». Причина его резкой остановки не ясна, но в него приехала «Калина», затем «Камри», затем «Джелли» и еще четыре автомобиля.

ИА Орелград

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