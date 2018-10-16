Центр города в пробках

16.10.2018 | 10:03 Новости

Виной ДТП на Тургеневском мосту

Этот год можно смело объявить сезоном нелепых и небывалых заторов. Сегодня утром паровозик из 5 машин на тургеневском мосту остановил движение в центре города. улицы 1-я Посадская, Комсомольская, Карачевская, Брестская, Тургенева стали в 8 бальных пробках. Сужение дороги остановило поток в Советский район по Посадской и автомобили стали накапливаться на Комсомольской.

Привычным местом пробок ежедневно стал мост Дружбы и улица Розы Люксембург, переулок Маслозаводской и Карачевское шоссе. Пользователи социальных сетей в восхищении ожидают обещанного перекрытия Красного моста, который полностью остановит в городе движение.

ИА Орелград

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Орелград. 2018 год

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