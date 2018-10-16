Главное орловское представительство ожидает аудит

Утверждены правила внутреннего финансового контроля и проверок.



Речь идет о представительстве Орловской области при правительстве Российской Федерации. Областные власти утвердили положение об осуществлении внутреннего финансового аудита в этом ведомстве. Напомним, что его руководитель обладает рангом заместителя губернатора. В настоящий момент этот пост занимает Михаил Коротаев.

Как следует из документа, внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок. Основанием может стать «поступление в адрес представительства обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти Орловской области, органов местного самоуправления о фактах нарушения законодательства».

В ходе проведения аудиторской проверки должны быть получены достаточные надлежащие надежные доказательства, подчеркнуто в положении. К таковым относятся «фактические данные и достоверная информация, основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие выявленных нарушений и недостатков».

Объект внутреннего финансового аудита вправе представить письменные возражения по акту. Добавим, что проверки, в первую очередь, будут направлены на выявление нарушений, связанных с расходованием выделенных представительству бюджетных средств.

ИА Орелград