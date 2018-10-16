Названа главная болезнь в Орловской области

Обнародованы данные об уровне заболеваемости в регионе.

Орелстат представил оперативные сведения об уровне заболеваемости населения Орловской области инфекционными болезнями. По итогам сентября 2018 года на первом месте находятся острые инфекции верхних дыхательных путей. В прошедшем месяцев регионе было официально подтверждено 12507 случаев ОРВИ. По сравнению с августом количество заболевших выросло в 1,8 раза.

На втором месте в негласном рейтинге расположились острые кишечные инфекции – 394 случая в сентябре. По сравнению с предыдущим месяцем уровень заболеваемости вырос на 8,8 процента. Отметим, что было зарегистрировано два случая бактериальной дизентерии. В августе это заболевание не фиксировалось.

Кроме того, в отчет попали 20 случаев заболевания орловцев сальмонеллезом, 34 – педикулезом, 15 – туберкулезом, 22 – ВИЧ и другое.

ИА «Орелград»