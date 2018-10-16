Орловцев призвали пополнить библиотеку школы №51

16.10.2018 | 12:15 Новости, Образование

Акцию организует управляющая компания «Орелжилэксплуатация».

В Орле состоится акция по сбору литературы для библиотеки школы №51 в микрорайоне «Зареченский». Мероприятие организует управляющая компания «Орелжилэксплуатация».

Жителей просят принести в школу произведения классической литературы, школьной программы и творения писателей-орловцев, если эти книги не нужны им дома. Взамен организаторы подарят памятные сувениры.

В первую очередь школе нужны книги из школьной программы, отметили в «Орелжилэксплуатации».

Акция начнется 27 октября в 10:30 возле здания школы по адресу: ул. Полковника Старинова, д. 2.

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