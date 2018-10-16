Погибшая в ДТП с троллейбусом женщина была опекуном

Принятый ею под опеку ребенок осиротел повторно.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в орловской области Владимира Полякова, детский омбудсмен принял участие в заседании правительства области. На нем были рассмотрены причины и последствия ДТП с троллейбусом, в результате которого погибли 3 человека.

Напомним, что это страшное ДТП произошло 9 октября в центре города. Среди погибших были 17 летняя школьница и женщина, которая была опекуном 8-летнего мальчика-сироты. Сообщается, что уже подготовлены и подписаны документы о передаче ребенка в новую опекунскую семью.

«Кроме того, состоялся предметный разговор о мерах, которые должны предупредить подобные происшествия на транспорте, — пояснили в аппарате детского омбудсмена. — Они будут касаться не только обстоятельств совершенного ДТП, но и всего комплекса проблем городских пассажирских перевозок».

ИА «Орелград»