Застройщика из Нарышкино обвинили в мошенничестве. При чем здесь Рыбаков?

К такому вывод пришла прокуратура после того как проверила деятельность ООО «Домстрой».

Как сообщает сайт ведомства, межрайонной прокуратурой была проведена проверка нарушения прав граждан участников долевого строительства многоквартирного дома № 10 «б» по ул. Садовая поселка Нарышкино. По результатам было установлено, что в 2016 году компания заключила договоры долевого участия, собрала с дольщиков 15 миллионов 905 тысяч рублей, но обязательства свои не исполнила до сегодняшнего дня.

Урицкий межрайонный прокурор вынес представление, по результатам которого полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, что две недели назад депутат областного совета Виталий Рыбаков выехал на место застройки, снял на видео «замороженную» стройку и потребовал чтобы власти срочно вмешались в процесс. Ведь 15 дольщиков уже несколько лет платят ипотеку банкам, а застройщик перестал строить их квартиры.

Тогда чиновник областной администрации Денис Блохин сообщил в фейсбуке, что ситуация под контролем, дом строится, а «лишний шум» (намекая на Рыбакова) лишь мешает конструктивным процессам. Так например, по заявлению чиновника, застройщик не смог получить кредит 300 тысяч на кровлю. Дескать, банкиры отказались помогать, увидев шумиху в прессе.

Ранее Виталий Рыбаков на заседании областного совета указывал губернатору Орловской области Андрею Клычкову, что работа Дениса Блохина вызывает много вопросов, и приводил в пример неработающий канализационный коллектор в деревне Овсянниково за 30 миллионов рублей.

ИА «Орелград»