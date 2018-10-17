На Тургенева появится еще один светофор

Еще чуть-чуть и Орел станет светофорной столицей России

Вчера днем очевидцы в социальных сетях опубликовали процесс установки нового светофорного объекта на территории города. Безопасно теперь станет на пересечении Горького и Тургенева, около УВД.

Горожане-автомобилисты с содроганием в последнее время воспринимают вести об установке светофоров. Что не прибавка к безопасности от ГИБДД и комиссии по безопасности, то минус 10 минут привычного пути орловцев домой. Хорошо если 10 минут, новый светофор на трассе Орел-Ливны отнимает у некоторых по 30-40 минут, а тем временем ГАИ делает вид, что проблемы с пробками нет. Безопасно ведь? Осуждать сотрудников ГИБДД за стремление к безопасности нельзя. Они, если вдуматься, и не обязаны обеспечивать комфортные и скоростные условия по доставке горожан домой. Их цель — безопасность, а чем меньше скорость, тем тем меньше проблем. Кроме прочего вспышку и массовое распространение светофоров в Орле связывают с тем, что сборы с штрафов автоматической фиксации нарушений теперь запрещено тратить на капризы чиновников, а можно лишь вкладывать в дорожную инфраструктуру. Ничего лучше, чем впалить деньги в светофор, в голову видимо не приходит.

Мнения горожан как водится разделились. Часть уверены, что светофор нужен, так как там неподалеку школа, а вторая половина хочет еще больше светофоров чем первая. Они прямо так и говорят: «Ещё на трехлистнике нужно светофор, и на мосту, не, на мосту не надо, прям после моста.»

ИА Орелград