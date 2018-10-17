Орловцам пообещали рассказать правду о качестве медуслуг

Проблемы здравоохранения обсудили в облсовете.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, вопрос был обсужден на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями. По словам главы комитета Анатолия Крючкова, «качество оказания медицинских услуг — это притча во языцех».



Было отмечено, что в Орловской области действует проект независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями. В 2018 году было проверено 14 государственных медицинских организаций Орла, а всего с 2018 по 2020 годы планируется проверить 60 медучреждений. Среди них будут и частные клиники, получающие средства по линии медстрахования.

«Наш регион сформировал ряд общественных советов по контролю качества услуг в здравоохранении, — заверили в облсовете. — Новые органы приступили к своей деятельности в тесном взаимодействии с Общественной палатой. Кроме того, открыт телефон горячей линии, на который орловцы могут направлять жалобы на качество оказываемых услуг. С 1 сентября 2018 года жители региона могут оценить условия предоставления медицинских услуг на Орловщине. Список этих условий достаточно широк».

Депутатам пообещали, что результаты исследования будут подведены в конце года и опубликованы на информационных ресурсах.

ИА Орелград