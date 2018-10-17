Орловцы стали чаще жаловаться на интернет-торговцев

За год количество жалоб на дистанционную торговлю выросло почти вдвое.



Тенденцию подметили специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Как сообщили в этом ведомстве, количество обращений граждан, связанных с приобретением товаров и услуг дистанционным способом, стабильно растет. Так, за 9 месяцев 2018 года их поступило 49 против 27 за аналогичный период прошлого года. То есть поток обращений вырос в 1,8 раза.

В ведомстве рассказали, что в 2016 году за такой же период было зарегистрировано 25 обращений, в 2015 – 19. Нетрудно подсчитать, что за три года количество жалоб на интернет-торговцев выросло в 2,5 раза.

В Роспотребнадзоре составили перечень типичных нарушений. Чаще всего орловцы жалуются на то, что при 100-процентной предварительной оплате заказанный товар не был доставлен.

На втором месте качество товара, которое не соответствует заявленному на сайте описанию. Кроме того, жители региона жалуются на незаконное взимание продавцом денег за возврат товара, заказанного через интернет.

— По всем обращениям потребителям даны разъяснения требований законодательства при продаже товаров дистанционным способом, — подчеркнули в ведомстве.

Проконсультироваться можно по телефону горячей линии (4862) 41-52-52 и по телефону Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» 75-02-76.

ИА Орелград