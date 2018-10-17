Орловской области придется затянуть пояс

Названы основные параметры бюджета области на будущий год.



Правительство Орловской области представило проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Напомним, что этот документ утверждается региональным законом. Поэтому чиновники направили его на обсуждение депутатам облсовета.

Судя по проекту, кардинальных перемен ожидать не стоит. Так, доходы областного бюджета в 2019 году немного не дотянут до 32 миллиардов рублей. Это чуть меньше, чем в текущем году.

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме свыше 19 миллиардов рублей. Это чуть больше государственного долга Орловской области. Безвозмездные поступления, то есть то, что придет из федерального бюджета, немного превысят 12 миллиардов и составят около 39 процентов от общего объема доходов.

ИА Орелград