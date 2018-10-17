«Сохранение городского гранита» оказалось фикцией: кадры с полигона

17.10.2018 | 10:18 Важное, Новости

Разбазаривание орловских городских гранитных сооружений продолжается и даже набирает обороты

Напомним, что при ремонте моста Дружба для его реконструкции потребовалось снятие гранитных плит, которые ограждали дорожное полотно от пешеходной части. Данным строительным материалом уложены практически все мосты Орла. Он широко использовался при застройке города после Великой Отечественной войны. Плиты свозили в Орел железнодорожными составами и укладывали, создавая привычный образ города. Материал обладает уникальными качествами по морозостойкости, не подвержен разрушению и красив. Однако, заезжей фирме с кипрскими корнями, которая получила контракт на ремонт моста Дружба, очевидно, плевать на красоту, как и начальнику УКХ города Орла Климовой. Заверения подрядчика и Климовой не стоят ни гроша. Аккуратно, для показухи сложенные в штабеля в центре города гранитные плиты, сваливаются на полигоне самосвалами в кучи. От падения с высоты камни трескаются и уже не подлежат вторичному использованию в городской среде. Неоднократно городские активисты критиковали застройщиков за то, что они меняют гранит на хрупкий бетон. Ситуация усугубилась с приходом губернатора Андрея Клычкова, который взялся за благоустройство и, по примеру Собянина, при ремонтах все закладывает плиткой и бетоном, лишая Орел гранита и вместе с ним духа города.

Подобным образом при реконструкции исчезла половина брусчатки с улицы Ленина. Редкий и дорогой материал, по слухам, теперь покрывает дорожки у сильных мира сего у загородных домов. Нашему изданию не известно ни одного факта внесения в бюджет средств  после продажи гранита, как и факта возвращения снятого с улиц гранита обратно. Это означает лишь одно: ценный материал растаскивают. По мнению Виталия Рыбакова, который наведался на полигон, в неизвестном направлении исчезло несколько километров гранита при подготовке к 450-летию города Орла. И вот новый вопиющий факт!

ИА Орелград

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