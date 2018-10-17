УФАС разрешило «Орелавтотрансу» купить чековую ленту

Антимонопольщики завершили рассмотрение жалобы поставщика.



Управление антимонопольной службы по Орловской области рассмотрело дело, открытое по жалобе одной из фирм. Она планировала принять участие в запросе цен на закупку чековой ленты, который был объявлен орловским предприятием «Орелавтотранс».

Претензии возникли к техническому заданию, в котором подробно были перечислены предъявляемые к товару требования. В частности, фирме не понравилось то, что втулка рулона кассовой ленты обязательно должна быть пластиковой. В жалобе она указала, что подойдет и картонная втулка. Она и дешевле, и экологичнее.

УФАС приняло заявление и приостановило процедуру. Для рассмотрения дела была создана спецкомиссия. Были заслушаны доводы обеих сторон. В результате антимонопольщики пришли к выводу, что «Орелавтотранс» не нарушал законодательство. Жалоба признана необоснованной. Предприятию разрешили завершить процедуру запроса цен.

ИА Орелград