В детском парке внезапно забил новый фонтан

Неизвестный аноним разогнал всех рабочих с строительной площадки и устроил феерию с видео для соцсетей

Странное и местами жуткое видео было снято и опубликовано вчера вечером. В безлюдном месте детского парка на фоне новогодней музыки «Ну, погоди!» работал новый фонтан. Обстановка в которой он извергал из себя воду навевала некоторый ужас. Таким пустынным и жутким город Орел еще нужно было умудрится снять. Отдельного внимания заслуживает операторская работа. Съемки на закате в полутьме дрожащей рукой придавали напряженной атмосферы кадрам. Самое странное, что ни одного человека на строительной площадке замечено не было. Казалось, что вот-вот из-за кадра появится нечто.

Пустые автомобили, развороченная площадь и музыка! У зрителей сразу возник вопрос: «Кто же этот человек способный запустить фонтан и разогнать всех рабочих?»

Оценки кинокритиков в соцсетях не пришлось долго ждать: «Ни че так)»

ИА Орелград