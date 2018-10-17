Залогин признал отсталость Орловской области

Наш регион не справляется с задачей по информатизации медицины.



Вопрос об информатизации системы здравоохранения Орловской области обсудили депутаты облсовета. Перед ними выступил руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин. Он рассказал о планируемых мероприятиях и затратах. Доклад начался с непривычного для орловских чиновников критического замечания.

«В своем выступлении он был вынужден констатировать, что Орловская область намного отстает от других регионов в реализации поставленной правительством страны задачи по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения», — сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов.

Впрочем, чиновник тут же добавил, что «выделенные из федерального бюджета 66 млн рублей на решение целого комплекса проблем информатизации помогут заметно продвинуться к современному обеспечению организационно-технологических процессов в сфере здравоохранения на Орловщине».

ИА Орелград