Депутаты раскритиковали чиновников из-за МУП «ТТП»

18.10.2018 | 11:28 Новости

Ситуацию на предприятии обсудили в горсовете.


Как сообщили в пресс-службе городского парламента, вопрос был поднят на заседании комитета по экономической политике. Перед народными избранниками выступил глава управления муниципального имущества и землепользования Максим Лобов.
— Он отметил, что задолженность предприятия перед энергетиками составляет 64 млн рублей, долги за теплоэнергию и водоснабжение — 1,2 миллиона, — рассказали в горсовете. — Недофинансирование от перевозки пассажиров за первое полугодие привело к убыткам в сумме 47,38 миллиона рублей.
Присутствовавшие на заседании представители предприятия заявили, что необходимо перераспределить маршруты. Впрочем, первый замглавы администрации Олег Минкин подчеркнул, что действующие контракты с перевозчиками будут пролонгированы.
В итоге депутаты признали работу администрации города по выводу МУП «ТТП» из кризиса неудовлетворительной и поручили ей подготовить до 16 ноября свои предложения.

ИА Орелград

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