Депутаты раскритиковали чиновников из-за МУП «ТТП»

Ситуацию на предприятии обсудили в горсовете.



Как сообщили в пресс-службе городского парламента, вопрос был поднят на заседании комитета по экономической политике. Перед народными избранниками выступил глава управления муниципального имущества и землепользования Максим Лобов.

— Он отметил, что задолженность предприятия перед энергетиками составляет 64 млн рублей, долги за теплоэнергию и водоснабжение — 1,2 миллиона, — рассказали в горсовете. — Недофинансирование от перевозки пассажиров за первое полугодие привело к убыткам в сумме 47,38 миллиона рублей.

Присутствовавшие на заседании представители предприятия заявили, что необходимо перераспределить маршруты. Впрочем, первый замглавы администрации Олег Минкин подчеркнул, что действующие контракты с перевозчиками будут пролонгированы.

В итоге депутаты признали работу администрации города по выводу МУП «ТТП» из кризиса неудовлетворительной и поручили ей подготовить до 16 ноября свои предложения.

ИА Орелград