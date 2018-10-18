Орловцев призвали покаяться о грехе аборта

18.10.2018 | 15:00 Новости

Покаянный молебен пройдет в Иверском храме.


Анонс мероприятия опубликован в социальной сети «ВКонтакте». В официальной группе храма Иверской иконы Божией Матери города Орла сообщается, что покаянный молебен о прощении греха аборта состоится в воскресенье, 21 октября.
«К участию в молебне приглашаются женщины, совершившие аборт, их родные и близкие, все те, кто хочет присоединиться к общей молитве», — заявили организаторы.
В Орловской митрополии РПЦ уточнили, что богослужение состоится после окончания поздней Божественной литургии.

ИА Орелград

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