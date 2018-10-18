Орловцев призвали покаяться о грехе аборта

Покаянный молебен пройдет в Иверском храме.



Анонс мероприятия опубликован в социальной сети «ВКонтакте». В официальной группе храма Иверской иконы Божией Матери города Орла сообщается, что покаянный молебен о прощении греха аборта состоится в воскресенье, 21 октября.

«К участию в молебне приглашаются женщины, совершившие аборт, их родные и близкие, все те, кто хочет присоединиться к общей молитве», — заявили организаторы.

В Орловской митрополии РПЦ уточнили, что богослужение состоится после окончания поздней Божественной литургии.

ИА Орелград