Орловские предприятия просрочили долги на 1,8 млрд рублей

18.10.2018 | 13:30 Новости

Объем обязательств оценили статистические органы.


В Орловской области размер просроченной кредиторской задолженности на конец августа 2018 года составил 1,805 миллиарда рублей. Об этом сообщает Орелстат. Доля просроченной кредиторской задолженности в ее общем объеме за месяц снизилась на 0,2 процентных пункта и на конец августа 2018 года составила 3,5 процента.
В то же время статистики отмечают, что в целом региональная экономика работает с положительным сальдо. Превышение совокупной прибыли над совокупным же убытком по итогам января-августа текущего года составила 8,815 миллиарда рублей.
По оценкам Орелстата 192 предприятия Орловской области за отчетный период получили прибыль в размере 11,705 миллиарда рублей, а 97 предприятий имели убыток на сумму 2,889 миллиарда. Отметим, что данные приведены без оценки работы малого бизнеса, банков, страховых и бюджетных организаций.

ИА Орелград

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