Орловский богатырь обчистил птицефабрику

18.10.2018 | 12:54 Новости

Мужчины вынес с закрывшегося предприятия тяжелые швеллеры.


Орловский районный суд рассмотрел дело о краже, которую совершили двое местных жителей. Один из них ранее отделался судебным штрафом, уголовное дело в отношении него закрыли. Другому повезло меньше. Его признали виновным в тайном хищении чужого имущества, совершенном по предварительному сговору.
Похитители оказались настоящими силачами. Как рассказали в суде Орловского района, они вынесли металлические швеллеры с территории бывшей птицефабрики, расположенной в деревне Альшанские Выселки. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.
Приговор был вынесен в особом порядке. Подсудимого наказали 4 месяцами лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИА Орелград

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